سلطة الأراضي تضبط ١٠ اعتداءات على أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار

وطن:رصدت سلطة الأراضي، من خلال طواقم مفتشي أملاك الدولة، 10 اعتداءات على أراضي أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار، منها ٣ اعتداءات في منطقة الديوك، و٧ اعتداءات في منطقة النويعمة، وتمت إحالة تلك الاعتداءات أصولًا للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني ضد المعتدين.

وأكد عنان كتانة القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة، إن عمليات الرصد من قبل مفتشي أملاك الدولة على الاعتداءات في كافة المحافظات تتم بشكل منتظم للحفاظ على أملاك الدولة وإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقًا للقانون.