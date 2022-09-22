شرطة الاحتلال تعلن حالة التأهب القصوى

وطن: أعلن مفتش عام شرطة الاحتلال كوبي شفتاي اليوم عن رفع الشرطة لحالة التأهب للدرجة القصوى في ظل ورود العشرات من الإنذارات بتنفيذ العمليات خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد القادم.

وقال شفتاي إن كم الانذارات الساخنة بتنفيذ العمليات غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مشداً على أن الشرطة سترفع من حالة التأهب القصوى ابتداءً من الأحد القادم حتى نهاية الأعياد وستعزز وجودها في الأماكن العامة والأسواق والمراكز التجارية.

في حين، نقل على لسان ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف قوله إن هنالك محاولات كبيرة لتنفيذ العمليات وأن التوتر الحالي قد يستمر لأسابيع طويلة وسيسعى مسلحون فلسطينيون خلال الفترة القادمة للوصول إلى عمق الداخل المحتل لتنفيذ عمليات.