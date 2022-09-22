مستوطنون وجنود ينصبون بوابة حديدية على مدخل "حوش الشريف" بالخليل تمهيدا للاستلاء عليه

وطن: نصب مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بوابة حديدية على مدخل "حوش الشريف" قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه، وأعلنوا الحوش "منطقة عسكرية مغلقة".

وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان : إن قوات الاحتلال نصبت تلك البوابة على مدخل "حوش الشريف"، الذي يقع ضمن المنطقة الأثرية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويضم عددا من البيوت القديمة تعود ملكيتها لعائلات مدينة الخليل.

وتمنع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل منذ أكثر من 20 عاما من ترميم "حوش شريف"، ما أدى الى انهيار اجزاء من بيوته، وأصبح مهجورا من السكان، وتعرض في اكثر من مرة لاعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولات للاستيلاء عليه وتحويله الى بؤرة استيطانية.

واعتبر حمدان إعلان سلطات الاحتلال الحوش، "منطقة عسكرية مغلقة" ومنع المواطنين ولجنة الاعمار من الوصول إليها، تمهيد لتسليم تلك المنطقة للمستوطنين، بعد أن فشلت جميع محاولاتهم السابقة في السيطرة والاستيلاء عليه.

وحذر من استمرار سياسة الاحتلال الممنهجة ضد البلدة القديمة من الخليل والهادفة الى تدمير تلك المنطقة وتغيير معالمها التاريخية والحضارية لصالح مشاريعه الاستيطانية، مطالبا المؤسسات الدولية بالعمل على حماية هذا الموروث الحضاري المدرج منذ عام 1917 من قبل "اليونسكو" على لائحتين هما لائحة التراث العالمي، ولائحة التراث المهدد.

(المصدر- وفا)