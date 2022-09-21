الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد الشحام من بلدة كفر عقب

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قراراً بتسليم جثمان الشهيد محمد شحام من بلدة كفر عقب.

وأفاد المحامي مدحت ديبة، أن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد الشحام لذويه، الذي ارتقى الشهر الماضي، وذلك بعد رفض طلب تأجيل الجلسة المعينة للغد 22.9.2022 المقدم من قبل النيابة العامة، قبلت المحكمة العليا التماس عائلة الشهيد محمد شحام المقدم من قبل طاقم المحامين الذي يضم المحامي مدحت ديبه والمحامي محمد محمود وتقرر تسليم الجثمان للعائلة من اجل دفنه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شحام داخل منزله في بلدة كفر عقب، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار على رأسه وتركه ينزف حوالي أربعين دقيقة، وتم احتجاز جثمانه من حينه.