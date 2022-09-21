إضراب عن الطعام في جامعة بيرزيت..

وطن- محمد نزال: منذ اكثر من 3 أسابيع بدأت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت بتصعيد إجراءاتها النقابية المتمثلة بالتأمين الصحي، بالاضافة لمطلب الزيادة على الراتب بنسبة 15%، الا ان ادارة الجامعة ما زالت تتعنت في الاستجابة لمطالبهم وتتنصل منها منذ عام 2016 حتى اليوم، في ظل عدم استجابة الإدارة لمطالبها المشروعة فيما أعلنت النقابة اليوم في بيانٍ صحفي لها تصعيد إجراءاتها، من خلال البدء في اضراب مفتوح عن الطعام، يخوضه عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للنقابة في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لنيل مطالبهم.

وفي ظل هذا الإضراب تنوعت آراء الحركة الطلابية والطلبة داخل الجامعة حيث صرح عز شبانة ممثلًا عن القطب الطلابي في جامعة بيرزيت، قائلا: القطب الطلابي والحركة الطلابية منذ بداية الاضراب قامت بتقديم أكثر من مبادرة لحل الأزمة بما لا يضر مصلحة النقابة والطلاب، ونحن ندعم النقابة في نضالها النقابي خصوصا انها تطالب باستحقاقات منذ عام 2016 ولكن إدارة الجامعة تماطل في تحقيق هذه الإنجازات، ونستنكر قيام إدارة الجامعة بإجبار النقابة على خوض إضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم وفي النهاية نقابة العاملين لا تطالب سوى بحقوقها.

وفي نفس السياق أكدت كتلة الوحدة الطلابية تأييدها لإضراب النقابة حيث قالت منسقة الإطار سالي قدري: "موقفنا في كتلة الوحدة الطلابية واضح وصريح، نحن مع نقابة العاملين".

وأضافت: النقابة تناضل من أجل حقوق ومطالب نقابية بحتة، والإدارة هي من تعرقل هذه المطالب منذ عام ٢٠١٦ على حساب المسيرة التعليمية، مع أنه يوجد بين النقابة والإدارة اتفاقيات خضعت للكثير من التفاهمات، ولكن الإدارة هي من تتحمل المسؤولية وحدها عن الوضع الراهن، ولا يحق لأحد أن يلوم النقابة على اضرابهم المفتوح وعلى سلوكهم وأدائهم، ومن غير المنطق أن ننظر لردة الفعل ونحاكمها ونتناسى مرتكب الفعل بالأساس، وندعو لأكبر إسناد ممكن لنقابة العاملين، لأن الإدارة الحالية أثبتت فشلها الذريع بالتعامل مع المطالب النقابية بالعموم، والاتفاقيات والتفاهمات سواء على صعيد العاملين أو على صعيد الطلبة".

من جهته أكد منسق الكتلة الاسلامية في الجامعة ابراهيم بني عودة على حق النقابة في الاضراب قائلًا: الكتلة الإسلامية تضع يدها وتضم صوتها لكل صوت حر يطالب بحقه وتؤكد على أن نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تطالب بحقوقها بكل وسيلة مشروعة ومكفولة.

وأضاف بني عودة "العمل النقابي هو واجهة لجامعة بيرزيت سواء كان بين الطلبة او العاملين صدرنا عبره اسم جامعتنا حتى أصبح ميزة لها عبر كل جامعات الوطن وأكسبها لونها الفريد ورونقها المميز الذي قل وجوده في الساحة الفلسطينية، وليس محاولة وأداة لعرقلة الدوام أو مسيرة الطلبة التعليمية".

وتابع: مع تأكيدنا على حق الإضراب النقابي المكفول قانونياً ولكن من المؤسف أن نرى أساتذتنا ومعلمينا يضطرون للإضراب عن الطعام من أجل حقوقهم.

من جانبه قال منسق كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: "نؤكد في كتلة اتحاد الطلبة التقدمية على ضرورة منح الحقوق لأصحابها، وندرك أهمية النضال النقابي بعد أن خضنا معاركه سابقاً.

وأضاف: رسالتنا إلى إدارة جامعة بيرزيت ندعوها فيها إلى الانفتاح على الطرف الآخر والتوجه للحوار المنطقي البناء الذي يقرب وجهات النظر، فليس من المنطق أن تخوض جامعة بيرزيت إضرابين طويلين في عام دراسي واحد دون وضع علامة استفهام على أداء إدارة الجامعة خاصة إن كلا الاضرابين تجاوزوا الثلاثة اسابيع واستخدم فيهم الاضراب عن الطعام نتيجة الوصول إلى باب مسدود وتعذر الحلول.

وأكد رفض الكتل الطلابية المطلق "المساس بحقوق أي طرف من الاطراف او التدخل في مهام أي جهة من الجهات، كما ونرفض استهداف العمل النقابي والعمل على كسره بالجامعة".

فيما عبر ممثل حركة الشبيبة محمد داود عن اسفه الى ما آلت إليه الامور من بدء النقابة الاضراب عن الطعام حيث قال: الإضراب الحالي في الجامعة ادى لتعطيل العملية التعليمية منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، في ظل مطالبة نقابة العاملين إدارة الجامعة بتحقيق مطالبهم المشروعة منذ عام 2016، اننا ندعوا جميع الأطراف للتحلي بالمسؤولية والجلوس على طاولة الحوار من اجل تجاوز هذه الأزمة، لتعود العملية التعليمية للجامعة من جديد، مع ضمان بأن لا يكون الطالب هو من سيدفع ثمن الإضراب، ونعبر عن أسفنا الى ما وصلته عليه الأمور من خوض نقابة العاملين الإضراب عن الطعام، بسبب تعنت إدارة الجامعة في الاستجابة لمطالبهم.

وقالت الطالبة آية فرج: ندعم حقوق نقابة العاملين المشروعة كطلبة تعلمنا من أساتذتنا الذي يخوضون حاليًا الإضراب عن الطعام، ان ننتزع حقوقنا انتزاعًا مهما كان الثمن، ومع ان الاضراب الحالي يقف عائقًا أمام تخرجي من الجامعة بسبب تعطل العملية التعليمية، الا انني كلي أمل بان تعود الامور لمسارها الصحيح في اقرب وقت.

يشار إلى أن مجلس أمناء جامعة بيرزيت أكد في وقت سابق، على ضـرورة وقـف إضـراب العاملين فـورا والالتزام بالقانون ومتطلبات العمل الأكاديمي والمهني المسؤول.

وأشار المجلس في بيان له، الثلاثاء، إلى الـتزامـه الـتام بـإيـفاء الـجامـعة لـرسـالـتها ودورهـا الـتاريـخي المــشهود لــها بــاعــتبارهــا صــرحــا أكــاديــميا ووطــنيا مــتميزا، وحــاضــنة لــلديــمقراطــية والتعددية وحامية للحقوق والحريات لجميع مكوناتها.

وأعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، بدء دخول أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبها النقابية.. للمزيد اضغط هنا

يذكر ان اليوم هو الثاني لبدء اضراب الهيئة الإدارية لنقابة عاملين جامعة بيرزيت عن الطعام، في محاولة للضغط على إدارة الجامعة للاستجابة لمطالبهم.

فهل سيفلح الاضراب عن الطعام في تحقيق مطالب النقابة؟