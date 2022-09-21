الاحتلال يُمدد توقيف المعتقلين المصابين السعيد (غوادرة) للمرة الثالثة ولمدة 8 أيام

وطن: مددت سلطات الاحتلال، اليوم الاربعاء، في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، توقيف المعتقلين الجريحين محمد ماهر السعيد (غوادرة) /(17 عاماً) ومحمد وليد السعيد (غوادرة)/ (22 عاماً) من محافظة جنين، 8 أيام.

وأوضحت هيئة الأسرى في هذا السياق أن هذا التمديد الثالث بحق الشابين غوادرة منذ تاريخ اعتقالهما، وفي كل مرة يتم تمديد توقيفهما غيابياً نظراً لحالتهما الصحية.

وأكدت أن كلا الشابين يواجهان أوضاعاً صحية سيئة للغاية، نتاجاً للحروق الشديدة التي يعانيان منها، ويقبعان داخل ما يسمى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بظروف صعبة، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وأعربت "هيئة الأسرى" عن قلقها من استمرار سياسة استهداف الشبان الفلسطينيين والتي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل مقصود خلال عملية الاعتقال، حيث تتعمد إصابتهم بإصابات حرجة وخطيرة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جدير ذكره أن جيش الاحتلال قد اعتقل الجريحين غوادرة بتاريخ 4 من أيلول الجاري، على خلفية تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن.