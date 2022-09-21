مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية يناصر النساء العاملات عبر مقاطع فيديو توعوية

وطن: أنتجت وحدة النوع الاجتماعي في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، مجموعة من المواد المصورة المتعلقة بمفاهيم النوع الاجتماعي، تتضمن التعريف بمفهوم النوع الاجتماعي، وتحديد الاحتياجات والتخطيط المؤسساتي والمناصرة من منظور النوع الاجتماعي، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

واعتبر "المرصد"، أن هناك فرقاً في العادات والتقاليد التي تعطي أولوية في التوظيف والعمل للرجال، نتيجة للظروف الاقتصادية أو التحيز في التوظيف، عن تلك العادات والتقاليد المعادية أساساً لعمل المرأة حتى لو تم الاستعاضة عنها باستيراد عمالة خارجية.