مشروع قانون أمام الكونغرس الأميركي يهدف تقييد المناهج المدرسية الفلسطينية



وطن: أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بالإجماع مشروع قانون لتقييد المناهج الدراسية، حتى لا يتم تعليم الأطفال الفلسطينيين "شيطنة" الاحتلال الإسرائيلي.

ووافقت اللجنة أيضًا بالإجماع على تعديل من النائب الجمهوري أوغست بفلوجر، يقضي بحظر "الادعاءات بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري" من المناهج في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو مدارس السلطة الفلسطينية "التي تمولها الولايات المتحدة."

وبحسب موقف اللجنة فانه "يجب ألا تتضمن المناهج الدراسية الفلسطينية وجهة نظر هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري".

يذكر أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية قالت في تقرير لها "إن إسرائيل هي عبارة عن نظام فصل عنصري في كل الأرض التي تسيطر عليها إسرائيل (1948-1967)، وحل الدولتين، غير مطروح على الطاولة في السياسة الإسرائيلية".

(المصدر- القدس دوت كوم)