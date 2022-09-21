ثلاثون معتقلاً يبدأون إضراباً عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء ، إن 30 معتقلًا إداريًا سيشرعون في خطوة الإضراب عن الطعام في الـ25 من أيلول الجاري

وذكر النادي في بيان نقله عن المعتقلين الإداريين: ""أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول".

وأضاف الأسرى: "نحن نتخلى عن كسرات خبزنا ونشد الأحزمة على البطون، تغذينا كرامة، لا يمكن لأدوات البطش انتزاعها، نتنفس حرية في مواجهة الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء، نرفع أصواتنا وقبضاتنا، ونقرأ "خذوا لحمنا وشددوا قبضتكم الوحشية، عذبونا، قيدونا، وانشروا رائحة الموت حولنا، اقتولنا، واحتجزوا جثامين شهدائنا، اسْرقوا كل شيء يا لصوص العصر".

وتابع الأسرى: "اعلموا أن نضالنا مستمر، وسنزرع الأمل، والفرح، والحياة، فنشيدنا للحرية، والإنسانية الخالية من العذابات لن يتوقف حتى الأمان والاستقرار، وطول الحياة".

ودعا الأسرى إلى الالتفاف حولهم في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، مضيفين: "نعرب عن أسفنا للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس".