بداية رام الله تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين على خلفية ما يُعرف بـ"منجرة بيتونيا"

وطن: أجلت محكمة بداية رام الله، جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين على قضية ما يعرف "منجرة بيتونيا" حتى 12 تشرين الأول 2022.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنها تابعت جلسة محاكمة المعتقلين السياسيين أحمد هريش، وأحمد خصيب، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، وخالد النوابيت في محكمة بداية رام الله، اليوم الأربعاء 21 أيلول 2022، لمحاكمتهم على تهمة جنائية بخلفية سياسي.

وخلال الجلسة، تلَت المحكمة على المعتقلين لائحة وقرار الاتهام، وقد أنكرها المعتقلون السياسيون، فيما قدم محامي المجموعة ظافر صعايدة دفعًا بعدم قبول الدعوى الجزائية، وطعنًا بالإفادات التي استندت إليها لائحة الاتهام، كونها صادرة عن المعتقلين تحت التعذيب.

وأكدت المجموعة أنها ستستمر في الترافع والدفاع عن المعتقلين السياسيين، حتى نيل براءتهم وحريتهم التي سلبوا منها لأكثر من 105 أيامٍ حتى اللحظة، بذرائع سياسية.