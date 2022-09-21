إردوغان يلتقي رئيس وزراء الاحتلال

وطن: التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء دولة الاحتلال يائير لبيد، على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعتبر هذا الاجتماع الاول من نوعه بين الرئيس التركي ورئيس وزراء اسرائيلي منذ 15 عاما.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن لبيد التقى لبيد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي المرة الأولى من نوعها منذ 15 عاما.

وقال لبيد أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا هي مفتاح الاستقرار الإقليمي، وستحقق فوائد ملموسة لكلا البلدين.

وكان رئيس وزراء اسرائيل التقى امس مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، كما والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)