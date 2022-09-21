الاحتلال يهدم مسكنين في تجمع عين سامية البدوي شرق رام الله

وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مسكنين في تجمع عين سامية البدوي شرق رام الله.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت عين سامية، وشرعت بهدم مسكنين للتجمع البدوي مبنيان من الصفيح، بحجة وقوعهما في منطقة مصنفة (ج) وبحجة عدم الترخيص".

وأشار مليحات إلى أن المسكنين يعودان للمواطنين خضر سلامة كعابنة، وناجح محمد كعابنة، ويقعان بالقرب من المدرسة المهددة بالهدم في التجمع البدوي في عين سامية.