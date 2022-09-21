الاحتلال زعم انه نفذ عملية حولون .. العثور على جثة شاب من قلقيلية متوفيا في ظروف غامضة

وطن: أعلنت شرطة الاحتلال صباح اليوم العثور على جثة شاب من قلقيلية زعمت انه هو الذي "نفذ الليلة الماضية عملية حولون، حيث كان الاحتلال اعلن مقتل مسنة إسرائيلية.

وزعمت شرطة الاحتلال انه عثر على الشاب موسى صرصور (28 عاما) وهو عامل من قلقيلية "مشنوقا" داخل منزل مهجور(قرب شارع ديزنغوف) في تل ابيب حيث يعمل.

وادعت شرطة الاحتلال ان الشاب صرصور "أقدم على الانتحار" علما الأوساط الفلسطينية شككت برواية الاحتلال المتعلقة بالعملية وتنفيذها فضلا عما تلا ذلك من اعلان عن "انتحار" الشاب صرصور الذي زعم الاحتلال انه هو من نفذ العملية.

وشككت مصادر فلسطينية في هذه الرواية، كما شككت عائلته بضلوعه في قتل المسنة الإسرائيلية في حولون، وحملت سلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عما حصل مع ابنها.

وأكدت عائلة صرصور أن ابنها موسى لم يكن ينتمي لأي تنظيم، وكان يبحث عن لقمة عيشه

وزعمت صحيفة "معاريف" أن تم العثور على الجثة معلقة خارج بناية في شارع بار خوفا- ديزنغوف بتل أبيب، وحدد طواقم نجمة داوود الحمراء وفاته.



وأشارت إلى أن وحدة التحقيق المركزية في لواء تل أبيب أجرت تحقيقا وقررت بعد وقت قصير أن الجثة تعود لمنفذ عملية حولون.