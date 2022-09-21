الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالب عدد من المواطنين في الضفة بينهم أسرى محررين عرف منهم.

محمد الصيفي البلبول- مخيم الدهيشة

والأخوين أوس وحازم الحصري- ذنابة بطولكرم

الأسير المحرر أيمن اطبيش- دورا جنوب الخليل

الأسير المحرر عارف حريبات- دورا جنوب الخليل

الأسير المحرر هشام أبو هواش- دورا جنوب الخليل

الأسير المحرر عادل حريبات- دورا جنوب الخليل

الأسير المحرر محمود التلاحمه- دورا جنوب الخليل

موسى شديد- دورا جنوب الخليل

أحمد نصر- كفر نعمة رام الله

محمد أبو عادي- كفر نعمة رام الله

منذر حمادة زوج الأسيرة فدوى حمادة- القدس

وكفاح ياسر أبو الهوى- القدس

أيمن أبو الهوى-القدس