الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
21.09.2022 07:34 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات طالب عدد من المواطنين في الضفة بينهم أسرى محررين عرف منهم.
محمد الصيفي البلبول- مخيم الدهيشة
والأخوين أوس وحازم الحصري- ذنابة بطولكرم
الأسير المحرر أيمن اطبيش- دورا جنوب الخليل
الأسير المحرر عارف حريبات- دورا جنوب الخليل
الأسير المحرر هشام أبو هواش- دورا جنوب الخليل
الأسير المحرر عادل حريبات- دورا جنوب الخليل
الأسير المحرر محمود التلاحمه- دورا جنوب الخليل
موسى شديد- دورا جنوب الخليل
أحمد نصر- كفر نعمة رام الله
محمد أبو عادي- كفر نعمة رام الله
منذر حمادة زوج الأسيرة فدوى حمادة- القدس
وكفاح ياسر أبو الهوى- القدس
أيمن أبو الهوى-القدس