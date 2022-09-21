غسان حمدان لوطن: الاتفاق على احتواء الاحداث في نابلس ولا يوجد ضمانات لعدم تكرار ما حدث

وطن: جرى في ساعة مبكرة من فجر الاربعاء التوصل الى اتفاق يقضي بإنهاء الاحداث والمواجهات بين الأهالي والشبان والاجهزة الامنية، وذلك في اعقاب اجتماع شاركت فيه لجنة المؤسسات والفعاليات في نابلس، وعناصر من حركة فتح في البلدة القديمة في المدينة، وأمناء سر بعض الأقاليم في الضفة ومحافظ نابلس وقيادات فتحاوية ومجموعة من المقاومين في البلدة القديمة.

وقال غسان حمدان منسق مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس لوطن انه جرى في أعقاب الاجتماع الاتفاق على:

١- التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة.

٢- العمل على إنهاء ملف الأخ مصعب اشتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.

٣- اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلى في حالة الخروج عن القانون.

٤- الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة.

٥- عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن.

وحول ما جرى الاتفاق عليه بشأن متابعة ملف مصعب اشتية، والذي يبدو فضفاضا وليس نصا واضحا قال حمدان " نعم لا يوجد نص واضح، وهذا له عدة اسباب اهمها ان البلدة دخلت في حالة فوضى بحته، يتحمل مسؤوليتها من يريد استمرار حالة الفوضى الموجودة والاقتتال والحرب التي دخلنا فيها، وكل شخص لا يريد ايجاد صيغة حل بالحد الادنى عليه ان يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد، من دمار واعتداء على ممتلكات وتخريب ممنهج واعتداء على المحلات التجارية وتكسير أبوابها واعتداء على البنوك، وهناك منهجية في التخريب وبالتالي من لا يريد الوصول الى حل فانه يريد ان يساعد على استمرار العملية التخريبية وتصاعدها".

ولفت حمدان " ان ما فجر الاحداث هو اعتقال مصعب، ونحن ندين الاعتقال السياسي ومرفوض ولكن هم (الأجهزة الأمنية) لديهم تبريرات لاعتقاله وهناك قضايا كثيرة يتحدثون عنها ونحن ليس بالضرورة تصديقها ولكن هذا ما حدث".

وحول الضمانات التي قدمت لعدم تكرار الاحداث، او عودة الاجهزة الامنية لاعتقال مطلوب اخر والعودة الى نفس الاحداث قال حمدان "كان المحافظ في الاجتماع الذي عقد بمعية بعض قادة الاجهزة الامنية وقد تحدث بهذا الاتجاه، وقال وان اي حالة نضالية لسنا معنيين بـ متابعتها وملاحقتها بل سنحميها ونحن معنيين بحمايتها، وهذا الموقف من المحافظ بمثابة موقف واضح من السلطة".

وتابع حمدان " ان الهدف الاساسي من الاتفاق كان منع تفاقم الازمة وحالة الانهيار، وفيما يتعلق بضمانات او غيرها، فلا يوجد أحد يضمن شيء، هذا موضوع مفتوح وطالما بقيت الحالة الفلسطينية بهذه الحالة ستبقى هناك انتهاكات واعتداءات وممارسات غير مقبولة وهذه ليست مسؤوليتنا وحدنا وانما مسؤولية الحركة الوطنية برمتها".