مقتل امرأة طعنا في الداخل المحتل واعتقال نجلها

وطن: قُتلت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، إثر تعرضها لجريمة طعن في بلدة أبو سنان في الداخل المحتل، مساء اليوم الثلاثاء.

واعلنت طواقم طبية وصلت إلى مكان الجريمة، وفاة المرأة متأثرة بجروحها الحرجة في القسم العلوي من جسدها.

وجاء في بيان لشرطة الاحتلال، أنها تلقت بلاغا حول جريمة قتل في أبو سنان، ويدور الاشتباه حول قيام شاب (25 عاما) بطعن والدته بالسكين، ما أسفر عن وفاتها في المكان.

واعتقلت شرطة الاحتلال ابن الضحية المشتبه بارتكاب الجريمة، واقتادته إلى التحقيق .

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 76 قتيلا بينهم 10 نساء.