صحف تركية: أردوغان سيزور "إسرائيل" بعد انتخابات الكنيست

وطن: ذكرت صحف تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور "إسرائيل" بعد انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن تلك الصحف قولها، إنه سيجري التخطيط للزيارة قريبًا.

وسيلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ اليوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

المصدر : جريدة القدس