مشروع إنترنيسا فلسطين يوقع مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

وطن: وقع مدير مؤسسة أكشن إيد -فلسطين، السيد إبراهيم بريغيث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون مذكرة تعاون لإنشاء منصة وجاهية للتدريبات والتوجيه والخدمات الإلكترونية للشابات الفلسطينيات لمساعدتهن على الدخول إلى سوق العمل. جرى حفل التوقيع في مقر الغرفة التجارية في مدينة بيت لحم بحضور عدد من أعضاء إدارة الغرفة ومديرها العام وعدد من موظفين مؤسسة اكشن ايد فلسطين، يأتي إنشاء هذه المنصة ضمن أنشطة مشروع انترنيسا “شبكة التعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا الرقمية " لزيادة عدد النساء الماهرات رقميا والعاملات في أقاليم البحر المتوسط والموائمة بين احتياجات الطلب والعرض في سوق العمل. تنفذ مؤسسة أكشن إيد- فلسطين هذا المشروع بتمويل من برنامج التعاون عبر الحدود لدول البحر الأبيض المتوسط. تتمحور أنشطة المشروع حول زيادة فعالية وارتباط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال معرفة المهارات الرقمية والتي يمكن استخدامها في أربعة قطاعات وهي: السياحة والنسيج والخدمات المالية والتصنيع الغذائي. .

يهدف إنشاء هذه المنصة لتوفير مكان وتجهيزه بالتكنولوجيا الضرورية لتقديم الخبرات والتدريبات والخدمات الإلكترونية اللازمة لتيسير وصول الشابات الفلسطينيات في محافظة بيت لحم اليها لمساعدتهن على الإنخراط بنجاح في سوق العمل والتقدم للوظائف والوصول للبوابة الالكترونية المصممة لهذا الغرض. ستعمل مؤسسة أكشن ايد-فلسطين وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم بموجب هذه المذكرة على الترويج لهذه المنصة الوجاهية وتشجيع الفئات المستهدفة على القدوم اليها والاستفادة من خدماتها.

إن إنشاء هذه المنصة الوجاهية هو جزء من أنشطة مشروع إنترنيسا السابقة والتي شملت تدريبات للنساء في مجالات مختلفة وتطوير بوابة رقمية تتمثل في موقع الكتروني وتطبيق على الهواتف الذكية، واللذان يهدفان للربط والموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل .

تستهدف هذه المنصة الوجاهية النساء اللواتي يحتجن للتدريب أو التوظيف وذلك من خلال الوصول السريع لموارد، وخدمات التدريب، والشركات، وأصحاب الأعمال. كما تستهدف أيضا أصحاب الأعمال وذلك من خلال الوصول السريع لطالبي العمل المؤهلين تكنولوجيا ولفرص تبادل المعرفة. سيستفيد القطاع العام من وجود هذا المكان المجهز والفعال للربط بين الفئات المختلفة.

إن الحضور الوجاهي للفئات المختلفة لسوق العمل المحلي والجهات الفاعلة في هذه المنصة يساعد على تنمية الروابط وتقوية التشبيك بين جميع الأطراف الممثلة للعرض والطلب الأمر الذي يزيد ترابط رأس المال الاجتماعي في المجتمع المحلي. كما ستعمل هذه المنصة على تمكين الأشخاص ذوي الحاجة للخبرات التكنولوجية من خلال السماح لهم الاستفادة من الخدمات والفرص التي يوفرها المكان.

تحدث رئيس الغرفة التجارية الدكتور سمير حزبون قائلا: " هذه مبادرة جيدة نأمل من خلالها تعزيز العلاقة والتشبيك بين المؤسسات الفلسطينية وان تكون نموذج وقصة نجاح تساعد كثير من الشباب والشابات".

وعبر السيد ابراهيم بريغيث عن شكره لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم قائلا: "نسعى دوماً في مؤسسة اكشن ايد فلسطين لخلق نماذج نجاح مميزة غير تقليدية ونأمل من خلال هذه المبادرة توسيع الشراكة مع مؤسسات عديدة تهدف الى تعزيز مشاركة شاباتنا الفلسطينيات في سوق العمل وتزويدهن بالمهارات الرقمية لمحاربة البطالة من خلال تدريبيهن على استعمال أفضل الوسائل والمنصات المتاحة للبحث عن فرص عمل وزيادة إمكانية حصولهن على فرص عمل في العديد من القطاعات".