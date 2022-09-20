استمرار المواجهات مع الاجهزة الامنية في نابلس والعصيان المدني متواصل حتى الإفراج عن اشتية وطبيلة

وطن: شيعت جماهير حاشدة في مدينة نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء جثمان المواطن فراس يعيش، الذي قتل مساء امس خلال المواجهات التي اندلعت بين المواطنين واجهزة الامن الفلسطينية عقب اختطاف المطلوب لاحتلال مصعب اشتية.

وشاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان "يعيش"، وسط تكبيرات وهتافات منددة بجريمة قتله متهمين السلطة والاجهزة الامنية بذلك، ووسط هتافات: "التنسيق ليش ليش.. مرة السلطة ومرة الجيش"، و"يا سلطة مالك مالك.. شو يلي جرى الك".

وفي ضوء ذلك لا تزال المواجهات مشتعلة في مدينة نابلس بين الشبان وعناصر الاجهزة الامنية حتى اللحظة، ما ادى ذلك الى اصابة العديد من المواطنين بالرصاص والاختناق جراء اطلاق الاجهزة الامنية النار على المتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة.

وخرج مئات المواطنين الى شوارع نابلس احتجاجا على اعتقال المطلوب للاحتلال اشتية وطبيلة، حيث اغلقوا بعض الشوارع وتجمعوا على دوار الشهداء في مدينة نابلس وأشعلوا الإطارات ورددوا شعارات وهتافات منددة بالتنسيق الامني وأجهزة السلطة.

وتعقيبا على تطورات الاحداث في نابلس قالت مجموعات "عرين الأسود" في بيان صحفي عصر اليوم ان "كل جهود مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع والوفود التي توجهت لنا مباركة ومقدرة ولكن لا فك لحالة العصيان المدني التي دخلتها مدينة نابلس إلا بالإفراج عن المطارد مصعب شتية".

وكانت المجموعات قد دعت اهالي مدينة نابلس الى اعلان العصيان المدني في المدينة، ردا على اختطاف الاجهزة الامنية للمقاوم اشتية، في وقت اكدت فيه مصادر محلية ان الاجهزة الامنية عززت قواتها في المدنية ونشرت القناصة فوق البنايات بمنطقة الدوار في نابلس.

كما دعت مجموعات "عرين الأسود" في بيان صحفي اهالي نابلس إلى إشعال الإطارات وإغلاق الشوارع عند الساعة الثالثة عصرا لتكون رسالة واضحة على الالتفاف حول المقاومة والمطاردين ورفض سياسة الإعتقال السياسي".

واكدت في بيانها "ان النفير العام سيستمر حتى تحقيق مطالبنا بالإفراج عن مصعب شتية وعميد طبيلة".