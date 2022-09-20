الاحتلال يحتجز مركبة تابعة لمؤسسة تعمل في تركيب وصيانة الخلايا الشمسية بالاغوار الشمالية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، واحتجزت مركبة تابعة لمؤسسة comet- me

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن طواقم ما يسمى "مجلس المستوطنات" بحماية جيش الاحتلال اقتحمت التجمع السكاني في وادي الفاو التابع لوادي المالح واحتجز مركبة تابعة لمؤسسة comet me .

كما أشار رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، إلى أن طواقم مجلس المستوطنات وجيش الاحتلال احتجزوا المركبة وبداخلها طاقم العمال، علما أن المؤسسة تعمل في مجال تركيب وصيانة الخلايا الشمسية في تجمعات الأغوار.

وأضاف أنه تم احتجاز المركبة والعمال لفترة من الوقت، ولاحقا تم الإفراج عن العمال، فيما تم اقتياد المركبة وسائقها إلى مستوطنة "مسكيوت".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة Comet-ME هي مؤسسة غير ربحية، تعمل في عدد من المناطق المهشمة والمصنفة (ج)، وذلك من اجل تقديم خدمات الطاقة النظيفة والمياه للمناطق التي بالعادة لا تصلها تلك الخدمات. وذلك أيضا من اجل التمكين الاقتصادي لسكان تلك المناطق ومساعدتهم على الصمود وتوفير وسائل العيش الكريم لهم.

وفا