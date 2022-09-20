مجلس طلبة جامعة بيرزيت يطرح مبادرة من 4 بنود لحل الأزمة بين إدارة الجامعة ونقابة العاملين فيها

وطن: طرح مجلس طلبة جامعة بيرزيت، مبادرة من أربعة بنود لحل الأزمة بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة، التي نشبت مؤخرا على خلفية مطالب نقابية.

وقال المجلس في بيان له، وصل وطن، الثلاثاء، "حرصا منا على المصلحة العليا لجامعة بيرزيت وديمومتها وسعياً منا لحل الأزمة القائمة في جامعة بيرزيت، المتمثلة في المطالب النقابية لمدرسي وموظفي جامعة بيرزيت وعدم التوافق على صيغة حل إدارة الجامعة حتى هذه اللحظة وشروع النقابة في إضراب مفتوح يشمل كافة الأنشطة الأكاديمية والإدارية دون تواجد للموظفين منذ يوم السبت 2022/8/28 ، ومن ثم خوضها إضراباً مفتوحاً عن الطعام بداية منذ يوم الإثنين 2022/9/19 وحفاظاً على مصلحة الطلبة واستكمالاً لعملية التدريس المعلقة حالياً، ومن أجل عودة الحياة الجامعية كاملة لمجراها الطبيعي نقدم لكم في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مبادرة حل وحسن نية متمثلة في البنود التالية :

أولاً : المباشرة في حوارات واجتماعات مكثفة تضم كل من إدارة الجامعة ونقابة المدرسين والموظفين في الجامعة لمدة أسبوع واحد كحد أقصى من أجل التوصل لاتفاق على كيفية تطبيق كافة المطالب النقابية المقدمة لإدارة الجامعة .

ثانياً : أن يتم استئناف العمل والدوام في الدوائر الرسمية في الجامعة كـ( دائرة التسجيل والقبول، دائرة المالية، عمادة شؤون الطلبة، ... ) بالإضافة للمرشدين الأكاديميين بدوام كلي وذلك منذ لحظة البدء في الحوارات ولمدة أسبوع واحد كحد أقصى، والتأكيد على الدوام لرؤساء الدوائر.

ثالثاً : تعليق نقابة الموظفين والمدرسين إضرابها المفتوح عن الطعام الذي قد بدأت به منذ لحظة البدء بالحوارات مع إدارة الجامعة ولمدة أسبوع واحد كحد أقصى.

رابعاً : في حال التوصل لأي اتفاق أو بوادر حل للأزمة الحالية ما بين إدارة الجامعة ونقابة الموظفين يتم تعليق كافة الخطوات التصعيدية والمباشرة في تطبيق رؤية العودة للدوام التي تم تقديمها من مجلس الطلبة.