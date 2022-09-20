الهيئة المستقلة تدعو لضبط النفس وفتح تحقيق فوري في مقتل المواطن فراس يعيش في نابلس

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة الماضية وصباح الثلاثاء 20/9/2022 في مدينة نابلس، احتجاجا على اقدام أجهزة الامن الفلسطينية على اعتقال المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة، وما رافق هذه الأحداث من اعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت إلى مقتل المواطن فراس يعيش واصابة المواطن انس عبد الفتاح، بالإضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت الهيئة، النيابة العامة الفلسطينية فتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن يعيش واصابة المواطن عبد الفتاح، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة، علما بأن الهيئة انتدبت طبيبا شرعيا للمشاركة في تشريح جثمان المرحوم يعيش. كذلك تم الترتيب لممثل عن الهيئة بزيارة الموقوفين والالتقاء بهم والاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم.

كما طالبت الهيئة المستقلة جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.