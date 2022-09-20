تأجيل مهرجان نابلس للتسوق 2022 إلى موعد لاحق

وطن: أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان نابلس للتسوق 2022، عن تأجيل المهرجان إلى موعد لاحق، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها المدينة، عقب اعتقال الأجهزة الأمنية المطلوب للاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة ومقتل المواطن فراس يعيش خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاعتقال.

وقالت اللجنة في بيان لها، وصل وطن، "نظرا للظروف المؤسفة الراهنة في مدينة نابلس، قررت اللجنة التحضيرية لمهرجان نابلس للتسوق 2022 تأجيل المهرجان وفعالياته الذي كان سيعقد يوم الأربعاء الموافق 21.9.2022 في منتزهات جمال عبد الناصر إلى موعد آخر سنوافيكم به خلال الساعات القادمة".

وأضافت في باين لها، "إذ ونعتذر للجنة التحضيرية في هذا المقام للجميع عن اتخاذ هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، على أمل من الله تعالى أن يعم الهدوء والسكينة والاستقرار محافظة نابلس وأرجاء الوطن كافة".