مجلس أمناء جامعة بيرزيت يطالب بوقف إضراب العاملين

وطن: أكدت مجلس أمناء جامعة بيرزيت على ضـرورة وقـف إضـراب العاملين فـورا والالتزام بالقانون ومتطلبات العمل الأكاديمي والمهني المسؤول.

وأشار المجلس في بيان له، الثلاثاء، إلى الـتزامـه الـتام بـإيـفاء الـجامـعة لـرسـالـتها ودورهـا الـتاريـخي المــشهود لــها بــاعــتبارهــا صــرحــا أكــاديــميا ووطــنيا مــتميزا، وحــاضــنة لــلديــمقراطــية والتعددية وحامية للحقوق والحريات لجميع مكوناتها.

وتخوض نقابة العاملين في الجامعة، إضرابا عن العمل، وأعلنت أمس شروعها الإضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبها.. للمزيد اضغط هنا

فيما يلي نص بيان مجلس أمناء الجامعة:

بـعد الاطـلاع عـلى جـميع الـوثـائق المـتعلقة بـإضـراب الـعامـلين فـي الـجامـعة الـذي بـدأ مـــنذ أكـــثر مـــن ثـــلاثـــة أســـابـــيع والاطـــلاع أيـــضا عـــلى رســـالـــة وزارة الـــعمل المؤرخـــة 18/9/2022 والمـوجـهة إلـى الـهيئة الإداريـة لـنقابـة الـعامـلين فـي الـجامـعة، والـتي أكـــدت فـــيها عـــدم قـــانـــونـــية الإضـــراب وحـــملت الـــهيئة الإداريـــة لـــلنقابـــة المسؤولـــية المـعنويـة والـقانـونـية المـترتـبة عـلى ذلـك، ودعـت فـيها إلـى وقـف الإضـراب فـورا ، كـما أوضـــحت بـــدون أي مـــجال لـــلشك أن الـــجامـــعة أوفـــت بجـــميع الـــتزامـــاتـــها بـــموجـــب الاتـفاقـات المـبرمـة مـع الـنقابـة، فـإن مجـلس الأمـناء يـرى ضـرورة وقـف الإضـراب فـورا والالتزام بالقانون ومتطلبات العمل الأكاديمي والمهني المسؤول.

ويؤكـد مجـلس الأمـناء الـتزامـه الـتام بـإيـفاء الـجامـعة لـرسـالـتها ودورهـا الـتاريـخي المــشهود لــها بــاعــتبارهــا صــرحــا أكــاديــميا ووطــنيا مــتميزا، وحــاضــنة لــلديــمقراطــية والتعددية وحامية للحقوق والحريات لجميع مكوناتها.

ومــن منطلق الحــرص عــلى هــذا الإرث، يؤكــد المجــلس عــلى ضــرورة نــبذ اســتسهال الـلجوء إلـى الإغـلاقـات وشـل الـعمل فـي الـجامـعة، فـي الـوقـت الـذي تـفتح الـجامـعة المـجال لجـميع الـوسـائـل لـفض الاخـتلافـات بـالـوسـائـل الـبناءة، واسـتنادا لـلقانـون وبناء على الاحترام المتبادل