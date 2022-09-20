"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً للمقبولين في المنح الدراسية بالمغرب

وطن: عقدت الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية بالمغرب، للعام الأكاديمي 2022-2023.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، إن الاجتماع يأتي استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، ولإعطائهم النصائح التي تسهل ظروف دراستهم الجامعية في البلد المستضيف، وآليات التواصل التي من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها؛ باعتبارهم سفراء لدولة فلسطين في المغرب.

وشدّد الحلو على أهمية نقل صورة إيجابية عن فلسطين، بالجد والاجتهاد في سبيل الحصول على الشهادة، حتى يعود الطلبة بالفائدة على بلدهم فلسطين، مُذكراً الطلبة بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية التي عليهم العمل بها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة الفلسطينية في المغرب لاستقبال الطلبة فور وصولهم، وتوجيههم لأماكن دراستهم، متمنياً السلامة والتوفيق لهم خلال سفرهم وفترة دراستهم.