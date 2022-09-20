الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر والمصاب أيمن الخضور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

فيما اعتقل الشاب عيسى رشدي حوشية، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمنطقة الرأس بين قرية القبيبة وقرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وفي رام الله، اعتقل الشاب يوسف أحمد الريماوي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

كما واعتقلت قوات الاحتـلال الشاب قصي ريان، بعد اقتحام منزله في قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

ومن بلدة الطور بالقدس اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان عرف منهم: أيهم ناجي أبو جمعة، ومحمود البعراني، ومحمد أبو جمعة، ومحمود ومحمد ومصطفى أبو الهوى.