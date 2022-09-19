إصابة المواطن ماهر ميلادي في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

وطن: أصيب مواطن، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن المواطن ماهر ميلادي من قرية عينابوس المجاورة، أصيب بوجهه جراء اعتداء مستوطنين عليه ورشه بغاز الفلفل أثناء مروره وسط بلدة حوارة.

وأضافت المصادر أن البلدة شهدت مسيرة للمستوطنين، وانتشارا مكثفا لجيش الاحتلال على الشارع الرئيسي، إضافة إلى إغلاق حاجز حوارة العسكري في كلا الاتجاهين.

وأشارت إلى أن المستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.