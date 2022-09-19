القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المشاركة بالمقاومة الشعبية

وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية للدفاع عن الارض من الاستيلاء والاستيطان ومواجهة المستوطنين.

وشددت عقب اجتماع لها اليوم الاثنين، على أهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية، خاصة مع قرب موعد قطف الزيتون واعتداءات المستوطنين على المزارعين وقطع الاشجار وسرقة المحاصيل، ما يتطلب توفير أوسع مشاركة من ابناء شعبنا والمتطوعين والمتضامنين في الحملة لحماية هذا الموسم الذي يعتمد عليه المزارع الفلسطيني.

وأكدت خطورة ما تتعرض له مدينة القدس من استداعاءات واعتقالات وتنكيل وهدم مع محاولة فرض الاسرلة، خاصة في المنهاج التعليمي في مدارس القدس وتمرير المناهج الاسرائيلية التي تروج لتزييف الحقائق.

وحذرت القوى من محاولات الاحتلال ومستوطنيه بمواصلة الاعتداء والاقتحامات الواسعة للمسجد الاقصى المبارك والدعوات للاقتحام خلال الايام القادمة، داعية ابناء شعبنا للوصول إلى المسجد الاقصى المبارك للرباط والدفاع عنه امام ما يتم التحضير له من المستوطنين.

ورحبت بدعوة الاشقاء في الجزائر لعقد حوار وطني لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام في ظل المخاطر والتحديات المحيطة بالوضع الفلسطيني، ما يتطلب منا انجاح نتائج الحوار الذي يبدأ في بداية شهر تشرين أول المقبل، مثمنة دعوات الاشقاء والاصدقاء المساعدة في عملية ترتيب وضعنا الداخلي وانهاء الانقسام، خاصة دعوة الاشقاء الجزائريين التي تأتي بالتنسيق مع مصر.

وأكدت القوى أن الحرب المفتوحة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر ارادته بالدفاع والمقامة عن نفسه في ظل وتراخي دولي عن الاضطلاع في دوره لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا وفرض مقاطعة على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المستمرة ضد شعبنا.

ودعت إلى مواصلة التحرك الجماهيري والشعبي والاعتصامات للوقوف الدائم الى جانب اسرانا، في ظل ما يتعرض له الأسرى من سياسات عزل وتعذيب ومحاولة كسر ارادة الصمود والتحدي، واستمرار سياسة الاهمال الطبي المتعمد في ضوء ما يتعرض له الأسير ناصر أبو حميد الذي يحتضر في الزنازين ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء التمسك بالحقوق والمقاومة

ياجماهير شعبنا الفلسطيني البطل ...

يا جماهير امتنا العربية والاسلامية المجيدة ...

يا كل الاحرار والشرفاء في العالم ...

يا ابطال الانتفاضة والمقاومة البواسل ...

عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي واكدت القوى على ما يلي :

اولا ً :

تؤكد القوى على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية من استهداف التي تطال شعبنا في المدينة من استداعاءات واعتقالات وتنكيل وهدم مع محاولة فرض الاسرلة وخاصة في المنهاج التعليمي في مدارس القدس وتمرير المناهج الاسرائيلية التي تروج لتزييف الحقائق وخلطها الامر الذي يستوجب رفض لكل هذه المحاولات والتاكيد على الاضراب الذي استمر اليوم تحذيرا من مغبة مواصلة نهج الاحتلال بفرض الوقائع على الارض والتاكيد على تثمين ووقوف شعبنا صفا واحدا في الاضراب الذي دعت له القوى واولياء الطلاب والمدارس .

كما تحذر القوى من محاولات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بمواصلة الاعتداء والاقتحامات الواسعة للمسجد الاقصى المبارك والدعوات خلال الايام القادمة تحت ذريعة الاعياد اليهودية بما يمهد لممارسة ما يسمى الصلوات التلمودية والقرابين والنفخ في البوق وغير ذلك في محاولة لزعزعة الوضع وخلط الامور موجهين الدعوات لابناء شعبنا بالوصول الى المسجد الاقصى المبارك للرباط والدفاع عنه امام ما يتم التحضير له من قطعان المستوطنين .

ثانيا ً :

ترحب القوى بدعوة الاشقاء في الجزائر لعقد حوار وطني من اجل استعادة الوحدة وانهاء الانقسام وفي ظل المخاطر والتحديات المحيطة بالوضع الفلسطيني الامر الذي يتطلب منا جميعا انجاح نتائج الحوار في الجزائر في بداية شهر اوكتوبر القادم وتأكيدنا على تثمين دعوات الاشقاء والاصدقاء المساعدة في عملية ترتيب وضعنا الداخلي وانهاء الانقسام وخاصة دعوة الاشقاء الجزائريين وتأتي بالتنسيق مع الاخوة في جمهورية مصر العربية الذين يتابعوا بجهود دؤوبة هذا الملف .

ثالثا ً :

بمناسبة حلول ذكرى انتفاضة الاقصى والقدس التي قدم شعبنا تضحيات جسام من الشهداء والاسرى والجرحى في سبيل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوق شعبنا في دولة فلسطينية مستقلة والقدس العاصمة وضمان حق عودة اللاجئين مؤكدين على مواصلة التصميم والارادة في سبيل حقوق وثوابت شعبنا في الحرية والاستقلال وتأتي هذه الذكرى وشعبنا اكثر تصميما وعزما على الاستمرار في مواصلة مقاومته التي نوجه كل التحية الى مقاومة ابناء شعبنا على درب الشهداء والاسرى والجرحى من اجل حقوقنا وثوابتنا .

رابعا ً :

تؤكد القوى ان الحرب المفتوحة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر ارادته بالدفاع والمقامة عن نفسه وفي ظل تطبيع عربي وتراخي دولي عن الاضطلاع في دورهم من اجل توفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا وفرض مقاطعة على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المستمرة ضد شعبنا وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية التي تتباطئ في عملها وهذا يشجع الاحتلال على الاستمرار وما يتطلب تعزيز صمود شعبنا وترتيب وضعنا الداخلي وخاصة اهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف منه والاعلان عن انتهاء اتفاقات اوسلو في ذكراها التي لم تحقق لشعبنا شيء سوى دعم الاحتلال ودعم كل حركات المقاطعة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي من اجل عزل الاحتلال ومحاكمته على جرائمه .

خامسا ً :

تؤكد القوى على اهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية التي تعمم في العديد من المواقع المستهدفة والتأكيد على مشاركة الجميع في اطارها للدفاع عن الارض من المصادرة والاستيطان الاستعماري ومواجهة قطعان المستوطنين واهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية وخاصة نحن على اعتاب قطف الزيتون واعتداءات قطعان المستوطنين على المزارعين وقطع الاشجار وسرقة المحاصيل الامر الذي يتطلب توفير اوسع مشاركة من ابناء شعبنا والمتطوعين والمتضامنين في الحملة لقطغ الزيتون وحماية هذا الموسم الذي يعتمد عليه المزارع الفلسطيني .

سادسا ً :

تتوجه القوى بالتحية والتثمين الى اسرانا الابطال ومعتقلينا البواسل الرازحين خلف قضبان الاحتلال مؤكدين على مواصلة التحرك الجماهيري والشعبي والاعتصامات للوقوف الدائم الى جانب اسرانا وخاصة ما يتعرض له الاسرى من سياسات عزل وتعذيب ومحاولة كسر ارادة الصمود والتحدي لدى اسرانا الابطال وما يقوم به الاحتلال من استمرار سياسة الاهمال الطبي المتعمد في ضوء ما يتعرض له الاسير البطل ناصر ابو حميد الذي يحتضر في الزنازين ويرفض الاحتلال اطلاق سراحه .

وتحذر القوى من استمرار هذا الاستهداف لاسرانا الابطال وما تقوم به من خلال الاقتحامات والاعتقالات اليومية والتحول الى الاعتقال الاداري وخاصة في ظل التحضير الذي اعلن عنه اسرى الجبهة الشعبية بالاعلان عن الاضراب الشامل يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر الامر الذي يتطلب تظافر كل الجهود على المستوى الشعبي والجماهيري والمسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الدولية والقانونية والانسانية التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الانسان ويكون الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال .

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

الشفاء للجرحى والحرية لاسرانا الابطال

وانها لانتفاضة حتى النصر

القوى الوطنية والاسلامية

فلسطين – 19 / 9 /