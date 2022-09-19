عولجت ميدانياً.. حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية الجلمة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، فيما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر: (وفا)