انتخاب بسام زكارنة رئيساً للجمعية الاستهلاكية للموظفين العمومين

وطن: عقدت الجمعية الاستهلاكية للموظفين العمومين مؤتمرها الثاني بحضور ممثلي هيئة التعاون الفلسطينية برئاسة عبد الناصر ابو عادي حيث تم نقاش التقرير الاداري و المالي و انتخاب مجلس ادارة جديد.

وقد انتخب المؤتمر عمار ياسين رئيسا للمؤتمر وتم افتتاح جلسة المؤتمر بالسلام الوطني و قراءة الفاتحة لشهداء فلسطين وتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني و فتح باب نقاش التقرير الاداري الذي قدمه امين سر الجمعية اسامة النجار و نقاش التقرير المالي الذي قدمه فيصل العطاري امين الصندوق و قدم مجلس الادارة استقالته للمؤتمر لانتخاب مجلس جديد بعد اقرار التقرير الاداري و المالي و استقالة المجلس السابق .

ومن خلال ما تم عرضه في التقرير الاداري فقد انجزت الجمعية جميع المتطلبات للبدء بتنسيب اعضاء جُدد و تم اقرار العمل على فتح فروع للجمعية في جميع محافظات الوطن من رفح حتى جنين بحيث يستطيع الانتساب للجمعية موظفي القطاع العام مدنيين و عسكريين و المتقاعدين .

يُذكر ان هدف الجمعية توفير السلع و المنتجات للاعضاء باسعار مخفضة و كذلك توفير الخدمات الصحية و غيرها من تامين سيارات للاعضاء باسعار زهيدة ، و الاشتراك في الجمعية يتم من خلال شراء حد ادنى مئتي سهم كل سهم بدينار اردني .

و في نهاية الموتمر اعلن رئيس الموتمر فوز التالية اسماءهم بمجلس الادارة الجديد :

بسام زكارنه رئيسا للجمعية

اسامة النجار امينا للسر

فيصل العطاري امينا للصندوق

احمد الصباح عضو

وفاء حمايل عضو

خالد العموري عضو

محمد ابو رحمه عضو

وتم انتخاب لجنة الرقابة لؤي شحادة و غدير ابو الرب و حسن ابو العيلة .

وثمن المؤتمر دور الحكومة الفلسطينية الداعم لانشاء الجمعية التي ستخدم ١٤٠ الف موظف .