مؤامرة الاحتلال لتشويه المناهج الفلسطينية في القدس لن تمر

وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاولة الاحتلال الاسرائيلي فرض المنهاج الاسرائيلي على مدارس مدينة القدس بأنه اعتداء وقح ومخالف للقانون الدولي وجريمة لن تنجح في تشويه التاربخ الفلسطيني أو تزوير للرواية الفلسطينية

وطالبت حركة المبادرة الفلسطينية المؤسسات الدولية بحماية المؤسسات التعليمية والطلبة والمعلمين من التهديدات العلنية التي تمارسها وزارة المعارف والبلدية بحق هذه المؤسسات

ووجهت حركة المبادرة الفلسطينية التحية الى المعلمين والطلبة والاهالي على التزامهم بالاضراب الشامل الذي عم جميع مدارس مدينة القدس مؤكدة ان التزام جميع المدارس بالاضراب بمثابة استفتاء شعبي على رفض أسرلة التعليم والتمسك بالمنهاج الفلسطيني والرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وعاصمته الأبدية القدس