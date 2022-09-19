إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر، القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر، وسط استفزاز المواطنين.