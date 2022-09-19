الاحتلال يقرر عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض أبو حميد

وطن: قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إنه تقرر عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد يوم الخميس المقبل.

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد مصاب بسرطان الرئة منذ قرابة عام، وبسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وتقديم العلاج تدهورت حالته بشكل كبير ودخل في غيبوبة لأيام طويلة قبل أن يبدأ العلاج الكيميائي، ولكن قبل شهرين توقف تقديم العلاج له بعد عدم تقبل جسده، وبعد مماطلة أجرى الاحتلال فحوصا شاملة له تبين أنه وصل لمرحلة "ميؤوس منها"، وأنه في أيامه الأخيرة.