الاحتلال يُفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني بعد اقتحام منزله في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، واعتقاله لوقت قصير.

وذكر مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات داهمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور، واستدعته للمنزل، وصادرت عدداً من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، ومن ثم اعتقلته واقتادته لمركز التحقيق في المدينة المقدسة.

وأوضح أن اعتقال الشيخ الكسواني جاء على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وأشار المصدر إلى أن الشيخ الكسواني تعرض قبل عدة أيام، لتهديدات من مخابرات الاحتلال بإبعاده عن المسجد الأقصى، في حال استمرار تصريحاته لوسائل الإعلام، كونها "تزعج حكومة الاحتلال، وهي غير مقبولة لديها".