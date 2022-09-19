للمرة الثالثة.. الاحتلال يجدد "الإداري" لأمين سر "فتح" في أريحا نائل أبو العسل

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري لأمين سر حركة "فتح" في محافظة أريحا والأغوار نائل أبو العسل.

وقالت مصادر محلية، إن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت قرارا يقضي بتجديد الاعتقال الإداري للأسير نائل أبو العسل من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، لمدة 4 شهور، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت أبو العسل بتاريخ 21/3/2022 بعد أن داهمت منزله، وبعد أسبوع أصدرت بحقه حكما بالسجن الإداري لمدة 3 شهور.