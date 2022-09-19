سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداريّ بحق الصحفية بشرى الطويل

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، حيث صدر بحقها أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما ثلاثة أشهر.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة الطويل (29 عاماً) من البيرة، اُعتقلت في الـ12 من آذار/مارس 2022، لافتاً إلى أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداري.

يُذكر أن والدها الأسير جمال الطويل (60 عاماً) المعتقل إدارياً، والذي اُعتقل في حزيران/يونيو 2021، الأسير الطويل أمضى أكثر من 17 عامًا في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وخاض العام الماضي خلال اعتقاله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام قرابة شهر رفضًا لاستمرار الاحتلال في اعتقال ابنته عدة أشهر، كما وجرى اعتقال زوجته في عام 2010.