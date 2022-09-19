حمدي فرّاج يكتب لوطن: من ضرب تلميذ الى ورقة توت المرتب الشهري

ظهر مؤخرا، شريط فيديو ينهال فيه احد المدرسين بعصا على تلميذ في المرحلة الاساسية، وقد لاقى ذلك حملة واسعة جدا من الغضب والحنق والاشمئزاز والاستنكار، وقبل ان نذهب الى ما هو أسوأ و أخطر من ضرب تلميذ من قبل مدرّسه، الامر الذي كان في الامس القريب سلوكا تربويا عاديا، حتى ان وزارة تعليم غزة كانت لا تحظره حتى يوم ارتكاب الفعلة، بدعوى أنه سنّة محمدية "العصا لمن عصا" و "العصا من الجنة" .. الخ .

ليس العنف المقتصر على العصا او غير العصا هو الذي يحط من كرامة الطفل او الانسان بشكل عام في طين الحضيض، بل ايضا الشتم والتحقير والزعيق تحط من كرامة الانسان. و إن وقف كل ذلك يتطلب منا ايا كنا ان نغير من ثقافتنا و موروثنا الموسوم بالديني والمقدس، واستمرار مشاهد هذا العنف مصورا او غير مصو، تعني اننا لم نتعلم، لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الجامع.

الاخطر من العنف في المدرسة ضد طفل ضعيف ، هو العنف الاسري ضد إمرأة ضعيفة ، يصل احيانا الى الطلاق والتفكك وبالتالي الانحراف بكل أشكاله و مستوياته ، هذا العنف يخلّف في وعي الانسان او لاوعيه ، مشاعر حاقدة ناقمة يصعب ازالتها و معالجتها . و حين يصل العنف الى القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة ، و هو ما زال منتشرا في مجتمعاتنا ، فهذا قمة الانحطاط و قمة انعدام الشرف ، و ما لم يضع المسؤولون انظمة و قوانين تحرّم ذلك بانزال عقوبات رادعة بحق المخلين ، فإننا لن نرى نهاية قريبة لارتكاب مثل هذه الفظائع .

لكن ، من قال ان هذا مقتصر على ذلك ؟ و من قال ان ذاك لا يوصل ولا يؤثر ولا يغذي ذلك ؟

تلفزيون فلسطين على سبيل المثال أسقط من خبر اعتقال عشرة طلاب من بير زيت في عابود ، انهم من القطب المتماثل مع الجبهة الشعبية ، و أسقط كذلك عن 30 أسيرا اداريا سيبدأون اضرابا عن الطعام بعد جبهاويتهم ، مع ان الجبهة اصدرت بيانين منفصلين بالموضوعين ، فلماذا هذا التجاهل و لمصلحة من ؟ لماذا كل هذا اللؤم الاعلامي ازاء اسرى يناضلون بجوعهم و طلبة يتم اعتقالهم لمجرد انهم في مخيم صيفي .

منذ ما يزيد على عشرين – ثلاثين سنة ، نذهب الى الامم المتحدة ، لم يظل مفردة لم يسبغها الجهابذة في قصر السلطان الا و أطلقوها ؛ خطاب تاريخي ، خطاب استراتيجي ، خطاب نوعي ، (قبل ان يسمعوا الخطاب) ، حتى ان أحدهم وصفه بأنه خطاب القرن ، والحقيقة هي : تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي ، بل ان الامور تذهب الى الأسوأ ,

خلال الاسبوع ، ظهر مقالان لقائدين سابقين كبيرين في حركة فتح ، و شغلا مناصب متقدمة في السلطة بدرجة "وزير" ، الاول لزياد ابو زياد بعنوان "من معادلة الارض مقابل السلام الى معادلة التسهيلات والامتيازات مقابل التنسيق الامني" . والثاني لنبيل عمرو يقول فيه ان "اسرائيل تريد السلطة وكيلا امنيا فعالا بورقة التوت او حتى بدونها مقابل مرتب شهري" . ألا يحط كل هذا من كرامتنا في طين الحضيض ؟؟