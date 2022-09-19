إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في حوارة

وطن: أصيب 3 مواطنين اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على ثلاثة مواطنين داخل بلدة حوارة وتم علاجهم ميدانيا.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في بلدة حوارة بعد استهداف المقاومين مركبة مستوطنين فجر اليوم، كما وداهمت عددا من المحال التجارية، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة واحتجزت عددا من المواطنين.

كما وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية المقامة في المنطقة.