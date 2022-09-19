الاحتلال يعلن "إحباط 47 هجوما" في القدس منذ مطلع العام ويعزز قواته بالضفة

وطن: أعلنت قوات الاحتلال انها "أحبطت" منذ بداية العام، "47 هجوما مخططًا، بشدة متفاوتة" وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12 عن قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون ترجمان، فيما ذكر موقع "واللا" العبري ان الجيش سيعزز قواته بالضفة والقدس بسبب تصاعد المقاومة.

وأشار ترجمان، عشية الأعياد اليهودية، إلى أنه لا يمكن تجاهل التصعيد في الضفة الغربية، سيتم "ملاءمة" استعدادات قوات الاحتلال وفقًا للمعلومات والتحذيرات الخاصة المتعلقة بالهجمات، التي تصل من أجهزة المخابرات.

لافتا الى انه وكجزء من هذه استعدادات قوات الاحتلال عشية للاعياد اليهودية، فان قوات الاحتلال أقدمت على تنفيذ اعتقالات في محاولة منها لمنع وقوع أي عمليات محتملة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "واللا" العبري انه وعلى خلفية الزيادة الأخيرة في عمليات إطلاق النار، فان جيش الاحتلال "سيعزز فرقة يهودا والسامرة وفرقة غلاف القدس بكتيبة واحدة على الأقل".