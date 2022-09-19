قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في تجمع عرب الرشايدة البدوي شمال غرب اريحا

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة منازل تعود ملكيتها للمواطنين محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات في التجمع البدوي (عرب الرشايدة) الواقع شمال غرب اريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي اليوم إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل المواطنين المذكورين في تجمع عرب الرشايدة الساعة الخامسة صباحا.

وأضاف مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الكعابنة في ساعات الصباح الأولى، وشرعت في أعمال الهدم والدمار، واضاف أن ما قامت به حكومة الاحتلال يمثل ممارسة لسياسة التطهير العرقي ضد البدو الفلسطينيين عبر اعتماد سياسة الترحيل الجماعي في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.

ودعا مليحات الحكومة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات المهمشة، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لترسيخ وجودهم في الأرض.