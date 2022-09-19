التزام كبير بالإضراب الشامل في مدارس القدس

وطن: عم الإضراب الشامل مدارس القدس صباح اليوم الاثنين، تلبية للدعوة التي أطلقتها الفعاليات المقدسية رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج على المدارس في القدس.

وقالت مصادر محلية ان هناك نسبة عالية من الالتزام في الإضراب الذي عم المدينة، بينما كثف الشبان مساء أمس وحتى فجر اليوم من توجيه وتوزيع الدعوات على الأهالي لتلبية النداء والاستجابة للإضراب.

وتأتي هذه الدعوة تعبيرا عن رفض محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، مدارس القدس للالتزام بالإضراب، وضرورة ثبات إدارة المدارس على نفس موقف الأهالي، وعدم خرق الموقف الوطني.