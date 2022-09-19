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وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في الخليل

19.09.2022 07:39 AM
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في الخليل

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات بالضفة طالت 18 مواطن عرف منهم .

وأفادت مصادر محلية، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب

مازن جرادات من- بلدة سعير  

ومحمود أيمن وراسنة- من بلدة الشيوخ 

ومحمد باسم خميس (17 عاما)- بلدة بيت امر 

وأحمد ومحمود أبو داود- مدينة الخليل

وحمزة عمر محيسن- من مخيم العروب

علاء بسام ابو لبن- من مخيم العروب

حمزة عيسى ابو عريش- من مخيم العروب

محمد محمود محيسن- من مخيم العروب

إبراهيم سلامة كعابنة- قرية زويدين شرق يطا 

يحيى سلامة كعابنة- قرية زويدين شرق يطا

الطفل جمال ابراهيم كعابنة- قرية زويدين شرق يطا

عمار عيسى قفيشة- من مدينة الخليل

محمد وليد الجعبري- من مدينة الخليل

راكز صلاح عواد- تلفيت جنوب مدينة نابلس

الأسير المحر أحمد زهران- دير أبو مشعل

المحرر مصطفى البرغوثي- دير أبو مشعل  

فارس أحمد نعسان- قرية المغير، شرق رام الله 

 وأنس زكي أبو عليا- قرية المغير، شرق رام الله

 

 

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