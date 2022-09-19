الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في الخليل
وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات بالضفة طالت 18 مواطن عرف منهم .
وأفادت مصادر محلية، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب
مازن جرادات من- بلدة سعير
ومحمود أيمن وراسنة- من بلدة الشيوخ
ومحمد باسم خميس (17 عاما)- بلدة بيت امر
وأحمد ومحمود أبو داود- مدينة الخليل
وحمزة عمر محيسن- من مخيم العروب
علاء بسام ابو لبن- من مخيم العروب
حمزة عيسى ابو عريش- من مخيم العروب
محمد محمود محيسن- من مخيم العروب
إبراهيم سلامة كعابنة- قرية زويدين شرق يطا
يحيى سلامة كعابنة- قرية زويدين شرق يطا
الطفل جمال ابراهيم كعابنة- قرية زويدين شرق يطا
عمار عيسى قفيشة- من مدينة الخليل
محمد وليد الجعبري- من مدينة الخليل
راكز صلاح عواد- تلفيت جنوب مدينة نابلس
الأسير المحر أحمد زهران- دير أبو مشعل
المحرر مصطفى البرغوثي- دير أبو مشعل
فارس أحمد نعسان- قرية المغير، شرق رام الله
وأنس زكي أبو عليا- قرية المغير، شرق رام الله