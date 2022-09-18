مدرسة النخبة بالتعاون مع القطاع الشبابي لحركة المبادرة الوطنية تنظم يوم ترفيهي للاطفال.

وطن: نظمت مدرسة النخبة وبالشراكة مع القطاع الشبابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الاحد نشاطا لتفريغ وترفيه طلاب الصف الاول بالمدرسة حيث بلغ عدد المستفيدين ١١٠ طلاب والذي بعث فيهم الطاقة الايجابية والمحبة للمدرسة

افتتح النشاط كل من الاستاذ تامر مزهر اخصائي المدرسة ومعلمات الصف الاول والاستاذ محمد بشير ممثل القطاع الشبابي للحركة في ساحة المدرسة.

ورحب الاستاذ يوسف علان بفكرة النشاط الهادفة الى ترفيه الطلاب بطريقة هادفة وبطاقة ايجابية واصفا القطاع الشبابي لحركة المبادرة بالشريك الدائم لنا للانشطة المدرسة.

وقال الاستاذ تامر مزهر الاحصائي الاجتماعي للمدرسة ان هذا النشاط الدوري والسنوي وجزء اساسي من العملية التعليمية والترفيهية و الذي يعمل على تفريغ الطاقة لدى الطالب في المدرسة

وقام مزهر بتوجيه الشكر الى القطاع الشبابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيت لحم ممثلة بالاستاذ محمد بشير على تعاونهم الدائم لنا من اجل مساندة العملية التعليمية والنوعية لابنائنا الطلبة .

ومن جانبه قال محمد بشير ممثل القطاع الشبابي لحركة المبادرة ان هذا النشاط يأتي ضمن خطتنا الشبابية في العمل على تهيئة الطلبة للعملية التعليمية من اجل بث روح الطاقة الايجابية والمحبة بين الطلبة والمعلمين.

واكد بشير اننا سنكون المساندين الحقيقيين للعملية التعليمية لان التعليم هو السلاح الذي يجب على اطفالنا التسلح به لان العلم والتعليم جزء هام في مقاومة الاحتلال