توتنهام يعمق جراح ليستر وينتصر بسداسية

وطن: ارتقى توتنهام إلى الوصافة مؤقتاً وحقق فوزاً مثيراً على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل هدفين، أمس السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرجت المباراة قوية المستوى ومثيرة في أحداثها، ففي الدقيقة السادسة تقدم ليستر عن طريق يوري تيليمانس من ركلة جزاء قبل أن يتعادل سريعاً هاري كاين لتوتنهام.

ووضع إيريك داير أصحاب الأرض في المقدمة بعد تسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس رائعة، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر.

وفي بداية الشوط الثاني استغل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور هفوة ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر وانفرد بالمرمى قبل أن يسكن الكرة في الشباك بثقة محرزاً ثالث أهداف توتنهام.

وكان الجميع على موعد مع هداف الموسم الماضي هيونغ مين سون الذي دخل بديلاً وتمكن أخيراً من فك صيامه عن التهديف وسجل أول ثلاثة أهداف له في الموسم دفعة واحدة.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة مرتقياً إلى الوصافة مؤقتاً ومتأخراً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر عند نقطة واحدة فقط وواصل الفريق تذيله لفرق المسابقة في أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ سنوات طويلة.

المصدر: beinsports