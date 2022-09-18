الاحتلال يدعي اعتقال منفذي عملية اطلاق نار قرب حوارة

وطن: اعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، بأنه اعتقل "منفذي عملية إطلاق النار صوب سيارة إسرائيلية جنوب نابلس، الاسبوع الماضي/ يوم 9 سبتمبر".

وذكرت قناة "كان" العبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه "بعد يوم من تنفيذ العملية اعتقل اعتقل الجيش منفذي إطلاق النار على سيارة للمستوطنين قرب قرية حوارة جنوب نابلس، وانه ضبط السلاح الذي كان بحوزتهما ونفذا به العملية".



وحسب ذات المصدر فان المنفذين أطلقا النار صوب سيارة للمستوطنين، وان الرصاص "اخترق واجهة السيارة الامامية، واصاب مستوطنا بجروح طفيفة".

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)