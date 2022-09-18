ليبرمان يقدّم طلباً لمنع النائب سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست

وطن: تقدم حزب "إسرائيل بيتنا" العنصري ورئيسه أفيجدور ليبرمان بطلب لشطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب سامي أبو شحادة شخصيًا.

وأصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في الداخل المحتل بياناً قال فيه أن محاولة إقصاء وإسكات صوت النائب سامي أبو شحادة تتوالى بدءاً من إقصائه من القائمة المشتركة، ومن ثم اليوم بمحاولة شطبه من الترشح بطلب من أفيجدور ليبرمان مهندس حكومة لبيد-جانتس، وأحد أكثر القيادات الإسرائيلية عنصريةً وتحريضًا على المواطنين العرب”.

وأكد التجمع الوطني الديموقراطي أن هذه المحاولات تثبت أنه لا فرق بين الأحزاب الصهيونية المشّكلة للمشهد السياسي الإسرائيلي، ولا فرق بين يمين نتنياهو ويمين لبيد، كلاهما يستهدف الصوت العربي. ويشدد على أن التجمّع الوطنيّ الديموقراطيّ قادر على صدّ هذه المحاولات لإسكات صوت النائب أبو شحادة وقلب الموازين في الانتخابات القادمة والمصوت العربي سيقرر بين نهجين: إما النهج الوطني الديمقراطي الواثق والصادق برئاسة سامي أبو شحادة، وإما نهج الخضوع والخنوع لإملاءات ليبرمان ولبيد.