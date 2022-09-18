أولياء أمور طلبة جامعة بيرزيت: نشعر بالأسى ونطالب بوقف إضراب العاملين وتلبية مطالبهم

وطن: ناشدت مجموعة من أولياء أمور طلبة جامعة بيرزيت، جميع الأطراف في جامعة بيرزيت من مجلس أمناء ومجلس جامعة ورئاسة جامعة ونقابة عاملين ومجلس طلبة، الجلوس على طاولة الحوار وتشكيل اللجان المتخصصة لدراسة جميع المطالب المطروحة من قبل نقابة العاملين ومجلس الطلبة وتجاوز الأزمات والتحديات الحالية.

وقال أولياء الأمور في بيان لهم، صدر الأحد، "إننا ننظر بعين الحزن والأسى إلى ما آلت إليه أوضاع الجامعة من إضرابات متكررة وضياع مئات ساعات الدراسة على أبنائنا الطلبة إضافة إلى مصاريف السكنات التي تزيد من أعبائنا المالية، حيث أصبحنا ننظر بخطورة حقيقية ليس فقط على مستقبل أبنائنا الطلبة بل على مستقبل ومسيرة هذه الجامعة الوطنية العريقة المميزة".

وشددوا على أن حقوق العاملين والموظفين والطلبة خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه. مناشدين بوقف الإضراب فورا والدخول في جولة تفاوض مع إدارة الجامعة لتحقيق مطالب النقابة ضمن إمكانيات الجامعة وضمن التفاهمات السابقة وضمن خطة زمنية متفق عليها بين جميع الأطراف.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله)

بيان مناشدة صادر عن مجموعة من أولياء أمور طلبة جامعة بيرزيت

السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة بيرزيت المحترمين،

السيد رئيس جامعة بيرزيت المحترم،

السادة مجلس جامعة بيرزيت المحترمين،

السادة نقابة العاملين وموظفي جامعة بيرزيت المحترمين،

الإخوة والأخوات الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في الجامعة المحترمين،

أبناءنا الطلبة في جامعة بيرزيت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

نحن مجموعة من أولياء أمور طلبة جامعة بيرزيت، الذين نراقب عن كثب مجريات الأحداث في هذه الجامعة الوطنية الفلسطينية بامتياز والتي يفتخر بها جميع أبناء الشعب الفلسطيني لتميزها على جميع الأصعدة.

إننا في هذا البيان نناشد جميع الأطراف في جامعة بيرزيت من مجلس أمناء ومجلس جامعة ورئاسة جامعة ونقابة عاملين ومجلس طلبة، الجلوس على طاولة الحوار وتشكيل اللجان المتخصصة لدراسة جميع المطالب المطروحة من قبل نقابة العاملين ومجلس الطلبة ونقاشها بشكل موضوعي وحضاري للوصول إلى تفاهمات مرضية تكون أساسا لديمومة واستمرارية عمل الجامعة وتجاوز الأزمات والتحديات الحالية وضمان استمرار مساهمتها في بناء جيل مميز من الخريجين الفلسطينيين وتأدية رسالتها الوطنية كما عهدناها دائما وأبدا.

إننا ننظر بعين الحزن والأسى إلى ما آلت إليه أوضاع الجامعة من إضرابات متكررة وضياع مئات ساعات الدراسة على أبنائنا الطلبة إضافة إلى مصاريف السكنات التي تزيد من أعبائنا المالية، حيث أصبحنا ننظر بخطورة حقيقية ليس فقط على مستقبل أبنائنا الطلبة بل على مستقبل ومسيرة هذه الجامعة الوطنية العريقة المميزة.

إننا نؤمن أن حقوق العاملين والموظفين والطلبة خط أحمر يجب ألا يتم تجاوزه، وإننا نؤمن في نفس الوقت أن فلسطين بشكل عام والقطاع الأكاديمي والجامعات تمر في مرحلة دقيقة وصعبة ومعقدة يجب على جميع الجهات الوقوف عند مسؤولياته لتجاوزها. مع إدراكنا التام أن طاولة الحوار هي المكان الصحيح لتجاوز مثل هذه التحديات والأزمات.

نناشد نقابة العاملين والموظفين إلى وقف الإضراب فورا والدخول في جولة تفاوض مع إدارة الجامعة لتحقيق مطالب النقابة ضمن إمكانيات الجامعة وضمن التفاهمات السابقة وضمن خطة زمنية متفق عليها بين جميع الأطراف إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لحل الخلافات الحالية داخليا وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم العودة إلى الإضرابات، وإننا في هذا المقام لنؤكد لكم جميعا اننا لن نناشد غيركم لإيماننا المطلق أن جامعة بيرزيت قادرة على حل إشكالياتها داخليا دون تدخل أي طرف خارجي.

والله الموفق والله من وراء القصد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته