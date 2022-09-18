"الاغاثة الطبية" تنفذ ورشة عمل بعنوان "استشارات ما قبل الزواج"

وطن: نفذت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ورشة عملحول "استشارات ما قبل الزواج " بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكانوذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد من القضاة الشرعيين وممثليمؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف عرض تجربة جمعية الإغاثة الطبية في تقديماستشارات ما قبل الزواج في قطاع غزة. وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عائد ياغي مديرجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بالحضور وبسماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيسالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والحضور من ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاءالشرعي في غزة حسن الجوجو بالحضور واستعرض آلية عمل القضاء الشرعي وانجازاته.

وأشارت د. سجى فتيحة مسؤولة برامج الصحةالإنجابية في الاغاثة الطبية: الى أهمية هذه الورشة والتي تكمن في أنها تساعد فيتحديد نقاط الضعف التي قد تتحول إلى مشكلات أثناء الزواج ومساعدة المقبلين علىالزواج بالتحضير جيدا للزواج مما يمنحهم فرصة أفضل لبناء علاقة زوجية مستقرةلزيادة الترابط الأسري.

وتحدث الأستاذ محمود الكردي مدير المكتب الفنيالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول: " واقع الزواج والطلاق في قطاع غزة ورخصةما قبل الزواج وتداعياتها بالإضافة الى الدور الفاعل للقضاء الشرعي والإجراءاتاللازمة لتطبيق رخصة ما الزواج."

كما تحدثت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركزالأبحاث والاستشارات القانونية: "عن تجربة مركز الأبحاث والاستشاراتالقانونية والحماية للمرأة بشأن تدريب المقبلين على الزواج."

وفى نهاية الورشة، من جهتهم أجمع المشاركين/اتعلى أهمية تلك الورشات ثم تم فتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات المشاركين/توأخذ التوصيات.