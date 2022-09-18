قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في لضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جمعة التايه من مدينة رام الله، والاسير المحرر عبد الرحمن الجليس من مخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السيلة الحارية شمال جنين الشاب محمد صايل السعدي، ووسيم سعد السعدي.

وفي محافظة بيت لحم قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال سلمت عددا من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات أثناء اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاحد شابين - لم تعرف هويتيهما- من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.