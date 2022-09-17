لابيد يلتقي أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وطن: يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الثلاثاء المقبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن اللقاء سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهذا أول لقاء بين رئيس وزراء الاحتلال إسرائيلي، والرئيس التركي، منذ الاجتماع بين إيهود أولمرت، وأردوغان في عام 2008.

وسبقى أن جرى اتصالًا هاتفيًا بين أردوغان ولابيد في الفترة القليلة الماضية، أعلن في أعقابه استعادة العلاقات الدبلوماسية.

كما سيلتقي لابيد، مع رئيسة وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليونان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.